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Медведев дал совет по поводу хранения сбережений

15:53
  • вторник
  • 12 июля 2022

России нужно заниматься адаптацией своей экономики к новым условиям

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram тот факт, что во вторник курсы евро и доллара впервые за 20 лет сравнялись.

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"Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться. Сначала еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета. Теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров и ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа", - отметил зампред Совбеза.

По его словам, России в сложившихся обстоятельствах нужно заниматься адаптацией своей экономики к новым условиям.

Как добавил Медведев, лучшей защитой от "протухающего евро" станет переход на новые способы оплаты в торговле с надежными партнерами. "Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов. Пока же $1 = €1. Храните сбережения в рублях!", - заключил зампред СБ.

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