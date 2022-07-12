Путин включил Слуцкого в состав Госсовета

Глава государства подписал соответствующий указ

Президент России Владимир Путин своим указом включил председателя ЛДПР и думской фракции либерал-демократов Леонида Слуцкого в состав Госсовета.

"Включить в состав [Государственного] совета Слуцкого Л. Э. - руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной думе", - сказано в документе.

Госсовет возглавляет сам президент. В состав органа входят в том числе премьер-министр, председатели Госдумы и Совета Федерации, главы регионов.

6 апреля в возрасте 75 лет умер основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Новым лидером партии и ее фракции в Госдуме был избран Слуцкий. Также он возглавляет думский комитет по международным делам.

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