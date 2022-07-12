ВСУ ударили дроном-камикадзе по домам в Энергодаре

Атака могла привести к катастрофе - в городе расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция

Российские военные помогают разбирать завалы в Новой Каховке Херсонской области, по которой украинские националисты нанесли массированный удар американскими HIMARS. По предварительным данным, погибли 7 человек. Ещё 90 получили ранения. Повреждены сотни квартир и жилых домов, школы и храмы; взорвались склады с минеральными удобрениями. ВСУ продолжают обстреливать гражданские объекты с помощью поставленной Западом техники и в других населённых пунктах.

Мощный взрыв, и яркое зарево освещает окрестности Новой Каховки. ВСУ ударили по северной части Херсонской области. Уничтожен завод по производству оборудования для гидроэлектростанций. Подорван склад с селитрой и удобрениями. В домах взрывной волной выбиты стёкла. По Новой Каховке ВСУ били американскими ракетами HIMARS. Всего было шесть залпов. Трём из них помешали достигнуть целей российские ПВО.

Жертвами подлой ночной атаки ВСУ в Новой Каховке стали 7 человек. 80 жителей, среди которых двухмесячный ребёнок, получили переломы, ушибы и порезы. Сильно повреждены склад с продовольствием, больница и жилые дома, разрушены образовательные учреждения и храмы. В город уже направлена тяжёлая техника для разбора завалов, а также 5 тонн гуманитарной помощи. При этом радикалы продолжают терроризировать и города Донецкой области. Ночью слышались взрывы в Славянске и столице Донбасса. В Горловке осколком убило мирного жителя.

"Осколки прилетели, побили окно. Пробили холодильник, побили мебель. В ванную влетел осколок, пробил потолок", - рассказала жительница Донецка Валентина Носова.

Массированным обстрелам со стороны ВСУ сегодня подвергся город атомщиков Энергодар. Зарегистрированы 4 удара с воздуха с помощью дронов-камикадзе. Ещё один беспилотник был уничтожен в небе. Атака могла привести к серьезной катастрофе - здесь расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция.

Атаки со стороны ВСУ могли быть мощнее, но им противостоит слаженная работа союзных сил. В российском Минобороны показали, как по позициям боевиков работает ударная вертолётная группа. Лётчики ведут машину, едва не задевая макушки деревьев, что делает их практически незаметными для врага. Неожиданное появление, пуск ракет - и бронированная техника ВСУ превращается в груду обгорелого металла.

"Вертолёт у нас обладает бортовым комплексом обороны, что делает нас, ну, не сказать что невосприимчивыми, но повышает наши шансы кратно. Если мы идем в район выполнения задачи, то есть полёт выполняется на предельно малой высоте, стараемся прикрываться рельефом местности", - говорит командир экипажа вертолета Ка-52 Николай.

В российском военном ведомстве сегодня еще раз посоветовали иностранным наёмникам не участвовать в боевых действиях на стороне украинских националистов. В Минобороны пофамильно знают каждого, кто на время проведения специальной военной операции примерил на себя украинскую военную форму.

"Вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы двадцати тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наемников их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается. Пальма первенства по скорости и количеству убыли боевиков за прошедший период снова принадлежит представителям Польши – ликвидировано 166 польских боевиков. Среди представителей Грузии уничтожено 50 "солдат удачи", Великобритания потеряла на Украине убитыми ещё 23 наемника. Также, за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Список наёмников, присланных Западом воевать на Украину, сегодня обновило Минобороны России. Причём информация есть даже по тем, кто только собирается приехать. Им в первую очередь в ведомстве напоминают о международном гуманитарном праве, согласно которому самое лучшее, что ждёт таких солдат – длительный тюремный срок.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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