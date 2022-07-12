Экс-президент Польши призвал сократить население России

Лех Валенса задумал поднять восстание внутри нашей страны

То, что с помощью американского высокоточного вооружения киевский режим убивает мирное население, Запад снова проигнорировал. В ООН также от комментариев воздержались. Лишь заявили, что выступают против нанесения ударов по гражданским объектам. А вот проявления нацизма, с которым борется Россия, похоже всё-таки начали замечать. Президент Польши обрушился с критикой на украинские власти из-за героизации националистов.

Пожалуй, ещё ни одно памятное мероприятие в Варшаве, посвященное годовщине Волынской резни, не обходилось без зрады для Киева. Но в этот раз - учитывая обстановку - вышло особенно обидно. Ведь, как принято считать на Западе, нацистов на Украине, с которыми борется Россия, не было и нет. Да и президент-еврей поляков очень любит. Пытаясь угодить соседям, Владимир Зеленский внёс в Верховную раду закон о правовых и социальных гарантиях для них. Ничего не помогло. Анджей Дуда коллегу не пощадил.

"Более сотни тысяч человек погибли от рук украинских националистов в 1943 году, и мы требуем от Киева признания этой правды. Этот вопрос трудный для украинцев, потому что для них это позорный исторический факт. Те, кого мы знаем как жестоких убийц, Киев называет героями", - заявил президент Польши Анджей Дуда.

В паре с плохим полицейским всегда работает хороший. Так что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий спешно уточнил, что наследники тех самых жестоких убийц из запрещённых в России ОУН и УПА - это "русский мир и лично Владимир Путин". Такая вот у поляков бурная историческая фантазия.

Как есть на самом деле - рассказало и показало российское постпредство при ООН в ходе неформального заседания Совета безопасности. Вот снимки времён немецкой оккупации. Девушки в вышиванках. А это уже - фотографии, сделанные на Украине сегодня. Найдите отличия (см. видео репортажа).

"Нацистская символика, как, например, череп организации "Тотен копф" широко представлена на форме украинских военных. Это фото Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети. Можете себе представить, что президент страны, которая боролась с нацизмом 75 лет назад, вывешивает свое фото в День Победы", - заявил Дмитрий Полянский, первый заместитель постпреда России в ООН.

Впрочем, представить себе Запад сейчас может всё что угодно. Чего только стоит идея экс-президента Польши Леха Валенсы, которой он поделился с французской газетой Le Figaro, а та спокойно напечатала вот такую статью.

Заголовок: "Война на Украине - Лех Валенса предлагает сократить население России до 50 миллионов жителей". Цитата из статьи: "Мировая безопасность может быть полностью обеспечена только расчленением нынешней России. Там есть десятки народов, которые были аннексированы. Надо бы поднять эти народы на восстание. И сократить население страны до 50 миллионов человек".

Ни о привлечении к ответственности, ни даже об элементарном осуждении подобных людоедских высказываний в Польше не идет и речи. Немного лучше дела обстоят в Германии. Там местная НКО требует возбудить уголовное дело против представителя ХДС Стефана Эверса. За то, что тот оскорбил участников автопробега против русофобии в Берлине.

"Отвратительно. И это в городе свободы. Можете поехать прямо в Москву и оставаться там, фашистские психи", - заявил Стефан Эверс, глава берлинского отделения Христианско-демократического союза Германии.

Расследование уже ведется. Эвансу грозит до 5 лет тюрьмы. Видимо, неотапливаемой. Сегодня председатель Ассоциации немецких профсоюзов сделал неутешительный прогноз: прекращение поставок российского газа приведет к жесточайшему дефициту, к массовому банкротству компаний и потере миллионов рабочих мест. А министр экономики ФРГ добавил: сидеть без зарплаты придется в холодных домах.

"Никто не должен замерзать, но частные домохозяйства должны серьезно экономить, потому как массовое закрытие промышленных производств из-за дефицита газа нанесет куда более серьезный ущерб экономике и благосостоянию наших граждан", - сообщил Роберт Хабек, вице-канцлер ФРГ.

На этом фоне особенно примечательны сообщения о том, что, например, Польша, вопреки громким заявлениям об энергонезависимости, продолжает получать российский газ по реверсу из третьих стран. А Британия закупает российскую нефть, несмотря на санкции. СМИ пишут, что с конца февраля королевство импортировало дизельное топливо на сумму в почти миллиард долларов. Киев негодует, но портить отношения с Лондоном и Варшавой не спешит. Отыгрывается на Оттаве, согласившейся вернуть компании Siemens турбину для "Северного потока". Запад в ответ попросту откупается. Правда - с условием возврата, плюс проценты. Евросоюз утвердил кредит на миллиард евро - это первый транш в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи Украине на общую сумму в девять миллиардов. Той самой, которую долго блокировала Германия, но теперь, похоже, всё-таки дала зеленый свет.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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