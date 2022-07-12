Микроавтобус врезался в магазин в Париже

Пострадали семь человек

На юге Парижа микроавтобус врезался в магазин одежды, передает портал Actu17.

Уточняется, что инцидент произошел около 13 часов по местному времени (14:00 по Москве).

По последним данным, пострадали семь человек. Двое госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы предполагают, что причиной ДТП стала потеря водителем контроля над транспортным средством из-за проблем с тормозами.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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