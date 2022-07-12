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Лепс назвал сумму дохода от песни "Рюмка водки"

16:25
  • вторник
  • 12 июля 2022

Певец потратил на нее 300 долларов

Певец Григорий Лепс назвал свой хит "Рюмка водки" лучшей инвестицией. Он купил песню за 300 долларов, а заработал на ней 50 миллионов долларов.

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Лепс затруднился назвать причину популярности песни. "Рюмка водки" — это единственная песня в моем репертуаре, в которой я был абсолютно уверен. Не знаю почему, наверное, потому что я пьяница", — шутит музыкант (цитата по mk.ru).

Ранее Лепс столкнулся с невозможностью выступить за границей. В частности, артист не смог поехать с концертом в Лондон. "Наш любимый город, но меня уже туда не пускают", — поделился он.

Григорий Лепс — заслуженный артист России (2011), обладатель премий World Music Awards, "Песня года", "Золотой граммофон" и "Шансон года".

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