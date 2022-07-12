В ЦБ заявили о признаках стабилизации экономики

Спад ВВП в апреле-мае составил около 3-4%

Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что экономика России движется "по более пологой траектории".

"Пока можно говорить о том, что кризис развивается по более мягкой, пологой траектории, чем это предполагалось в начале весны... Мы явно двигаемся по более пологой траектории. Сейчас уже видим признаки стабилизации", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Как напомнил Тремасов, спад ВВП в апреле-мае составил около 3-4% - вдвое меньше, чем ожидали экономисты.

На фоне западных санкций ЦБ ранее заявлял, что прогнозирует снижение экономики на 8-10%.

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