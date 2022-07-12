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Макрон дал разъяснения относительно скандала с Uber

17:24
  • вторник
  • 12 июля 2022

Президента Франции ранее обвинили в "секретной сделке"

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ситуацию с Uber.

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Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей сообщил, что в 2015 году Макрон, в то время министр экономики Франции, помог Uber после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя. Речь, по данным газеты Monde, шла о "секретной сделке".

"Мы должны всеми способами бороться с массовой безработицей. Я беру на себя полную ответственность за то, что виделся с иностранными бизнесменами. Я горжусь этим", - сказал во вторник Макрон, которого цитирует канал BFMTV.

Политик добавил, что "поступил бы так снова завтра и послезавтра".

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