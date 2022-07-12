Собянин утвердил премии москвичам – членам сборной на XIII зимней Паралимпиаде

10 спортсменов получат от 1,7 до 4 миллионов рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате призовых москвичам - членам сборной команды России на Паралимпийских играх в Пекине.

На играх в Пекине Паралимпийский комитет России должны были представлять 75 спортсменов, в том числе 20 москвичей, однако их отстранили от участия в соревнованиях. В связи с этим правительством России были организованы открытые всероссийские спортивные соревнования - зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", которые прошли с 16 по 21 марта 2022 года в Ханты-Мансийске.

По решению правительства Москвы единовременные поощрительные выплаты получат 10 спортсменов. Размер выплат – от 1,7 млн рублей до 4 млн рублей. Деньги также получат шесть тренеров, пишет mos.ru.

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