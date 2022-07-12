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Волонтеры при поддержке ЕР отправили гумконвой для Донбасса

17:19
  • вторник
  • 12 июля 2022

3,5 тонны воды предоставил президент фонда "Альтаф" Герман Барух

Волонтерская группа "Москва-Донбасс" направила в зону проведения спецоперации на Украине 3,5 тонны питьевой бутилированной воды, передает АГН "Москва".

"Даже крупные населенные пункты на Донбассе сегодня испытывают нехватку воды. И тем более непросто приходится бойцам, которые находятся на линии соприкосновения в степи, в лесных зонах", - заявила замруководителя исполкома московской "Единой России" Ирины Елиферовой.

Она отметила, что 3,5 тонны воды предоставил президент фонда "Альтаф" Герман Барух.

Помимо воды, в составе нового гуманитарного конвоя - оборудование, лекарства, спальные принадлежности, которые помогут людям, оставшимся без жилья. Груз отправили при поддержке московского отделения "Единой России" и "Молодой гвардии".

"Мы хотим, чтобы солдаты, которые отстаивают независимость Донбасса, почувствовали, что молодежь России - с ними", - цитирует пресс-служба руководителя "Молодой Гвардии" Москвы Александра Лебедева.

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