Роспатент зарегистрировал бренд "Вкусно и точка"

Вывески для обновленных ресторанов пока находятся в производстве

Роспатент зарегистрировал товарный знак "Вкусно и точка", сообщил гендиректор сети Олег Пароев.

"Нам зарегистрировали торговую марку "Вкусно и точка", - сказал он в разговоре с ТАСС.

Вывески для обновленных ресторанов пока находятся в производстве, уточнил Пароев.

По его словам, на предложение о сотрудничестве от "Вкусно и точка" согласились два из трех покупателей франшизы экс-сети McDonald’s в России ("ГиД" и "Предприятия питания") согласились на предложение о сотрудничестве от "Вкусно и точка".

"Росинтер" принял решение продолжать работу самостоятельно под другим брендом. Так что к этим предприятиям, к их меню и подходам к работе мы больше никакого отношения не имеем", - заключил Пароев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"