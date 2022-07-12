Путин увеличил число вице-премьеров

Одиннадцатым станет Денис Мантуров
Президент России Владимир Путин своим указом увеличил число вице-премьеров в правительстве. Их стало 11.
Премьер Михаил Мишустин, в свою очередь, внес в Государственную думу кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на новую должность.
В настоящее время список действующих заместителей председателя правительства выглядит следующим образом: Андрей Белоусов, Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: