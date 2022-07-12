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Путин увеличил число вице-премьеров

17:46
  • вторник
  • 12 июля 2022

Одиннадцатым станет Денис Мантуров

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил число вице-премьеров в правительстве. Их стало 11.

Премьер Михаил Мишустин, в свою очередь, внес в Государственную думу кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на новую должность.

В настоящее время список действующих заместителей председателя правительства выглядит следующим образом: Андрей Белоусов, Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов,  Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.

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