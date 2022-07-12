Число заражений оспой обезьян превысило 9000

Статистику приводит ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире на сегодняшний день зарегистрировано уже 9200 случаев заражения оспой обезьян.

"Комитет по чрезвычайной ситуации по оспе обезьян соберется на следующей неделе и рассмотрит тенденции, эффективность мер противодействия и даст рекомендации о том, что страны и сообщества должны сделать для борьбы со вспышкой", - добавил глава ВОЗ (цитата по РИА "Новости").

Во вторник стало известно о первом случае заражения в России. Заболевший молодой человек вернулся в Санкт-Петербург из Португалии.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.

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