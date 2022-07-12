ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Профицит бюджета России составил около 1,4 трлн рублей

18:38
  • вторник
  • 12 июля 2022

Данные за полгода обнародовал Минфин

Как следует из данных Министерства финансов, на которые ссылается ТАСС, в январе - июне 2022 года профицит федерального бюджета России, по предварительной оценке, составил 1,37 триллиона рублей.

Расходы российского бюджета вырастут на 3 трлн рублей
Политолог Камкин: кризисные явления в европейской экономике нарастают

Доходы превысили 14 трлн рублей и составили 56% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом. Расходы составили 12,6 трлн рублей (53,4% к общему объему расходов федерального бюджета).

Ранее в Центробанке заявили, что "кризис развивается по более мягкой, пологой траектории, чем это предполагалось в начале весны".

В апреле-мае спад ВВП составил около 3-4% - вдвое меньше, чем ожидали экономисты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Министерство финансов России
Министерство финансов России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.