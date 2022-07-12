Профицит бюджета России составил около 1,4 трлн рублей

Данные за полгода обнародовал Минфин

Как следует из данных Министерства финансов, на которые ссылается ТАСС, в январе - июне 2022 года профицит федерального бюджета России, по предварительной оценке, составил 1,37 триллиона рублей.

Доходы превысили 14 трлн рублей и составили 56% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом. Расходы составили 12,6 трлн рублей (53,4% к общему объему расходов федерального бюджета).

Ранее в Центробанке заявили, что "кризис развивается по более мягкой, пологой траектории, чем это предполагалось в начале весны".

В апреле-мае спад ВВП составил около 3-4% - вдвое меньше, чем ожидали экономисты.

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