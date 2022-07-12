СВР раскрыла план Польши по захвату запада Украины

Варшава готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией

Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату западных территорий Украины. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

"Акцент предложено сделать на создании образа "коллективного участия" всех европейских соседей Украины в делах Киева", - говорится в заявлении СВР (цитата по РИА Новости).

Как стало известно российской разведке, Польша пытается завуалировать свою экспансию на Украину, развернув для этого массированную маскировочную пропаганду.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин назвал опасными для всей Европы планы Польши установить контроль над западом Украины. По его словам, если Варшава откроет этот ящик Пандоры, мало не покажется никому.

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