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Сорос предрек Штатам мрачное будущее

18:59
  • вторник
  • 12 июля 2022

Режим в Вашингтоне может скоро стать репрессивным

Американский финансист Джордж Сорос написал статью для издания Die Welt, в которой заявил, что демократическая система США находится под угрозой из-за "правых экстремистов".

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"К ним относятся нынешний Верховный суд, в котором доминируют крайне правые, и Республиканская партия бывшего президента США Дональда Трампа, назначившая этих экстремистов", - уточнил Сорос.

Как напомнил Сорос, недавно Верховный суд США передал на усмотрение отдельных штатов вопрос о гарантиях прав на аборты.

"Люди должны признать это решение тем, чем оно и является: частью тщательно продуманного плана по превращению США в репрессивный режим", - заключил финансист.

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