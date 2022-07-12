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В Белгороде отметили годовщину Прохоровского сражения

21:13
  • вторник
  • 12 июля 2022

79 лет назад состоялась одна из ключевых битв в истории Великой Отечественной войны

В Белгороде сегодня вспоминали одну из ключевых битв в истории Великой Отечественной - 79 лет назад 12 июля состоялось Прохоровское сражение, которое позволило переломить ситуацию на Курской дуге в пользу наших защитников.

В ожесточённом противостоянии схлестнулось до полутора тысяч танков. Это крупнейшая подобная битва. Советские воины сокрушили ударную немецкую группировку, после чего основные силы врага уже не могли развивать наступление и перешли к обороне. Память павших собравшиеся в музее-заповеднике "Прохоровское поле" почтили возложением цветов. У подножия мемориала-звонницы состоялся митинг-концерт. Среди гостей - ветераны, потомки героев, политические деятели, представители духовенства и известные артисты. С торжественной речью выступила участник Курской битвы и Прохоровского сражения Мария Михайловна Рохлина.

"Это кладбище всех тех миллионов, которые здесь легли, того огня, того железа, которое здесь осталось навеки. Берегите землю, прохоровцы, берегите землю Белгородчины", - сказала Мария Рохлина, участник Курской битвы и Прохоровского танкового сражения.

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