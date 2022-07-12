Правительство расширит поддержку промкластеров и технопарков

Сейчас готовится их обновленная модель

Наращивание отечественного производства, конкурентоспособность и обеспечение потребностей внутреннего рынка на фоне западных санкций сегодня обсудили на стратегической сессии по развитию промышленности. Её провёл глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер рассказал, что введённые международные ограничения нарушили существовавшую многие годы промышленную кооперацию и разорвали логистические цепочки. И сейчас ситуация по отраслям неравномерна. Премьер отметил, что необходимо донастраивать меры поддержки, в том числе сохраняя рабочие места. Один из положительных примеров - Москва, где сложилась успешная практика применения офсетных контрактов. Это форма соглашения между бизнесом и городом: предприниматель обязуется вложить в новое производство определённые капиталы, а власти гарантируют приобретать продукцию в течение нескольких лет. Результат - взаимная выгода. Премьер отметил, что государство продолжит выделять бюджетные средства на помощь отраслям, но будет следить за эффективностью их использования.

"Напомню, уже скоро по предложению главы государства заработает ещё один механизм - промышленная ипотека, что позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей. Мы также расширяем поддержку промышленных кластеров и технопарков. Сейчас готовим их обновлённую модель. У компаний-резидентов должен быть доступ к длинному финансированию и гарантированный спрос. В том числе с помощью внедрения так называемых офсетных контрактов. проработаем мы также и специальный налоговый режим. Важно, чтобы российские компании ускоренными темпами наращивали степень локализации производств", - заявил Мишустин.

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