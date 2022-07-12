В Баренцевом море начались учения Северного флота

Он пройдут в несколько этапов

В Баренцевом море начались тактические учения по борьбе с подводными лодками, сообщила пресс-служба Северного флота. Участие принимают малые противолодочные корабли "Юнга" и "Брест".

"Корабельная поисково-ударная группа приступила к проведению зачетного тактического учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что учения пройдут в несколько этапов, в них также примет участие ПВО и противолодочная авиация.

По завершению учения МПК "Юнга" и "Брест" вернутся в главную базу Кольской флотилии разнородных сил - город Полярный.

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