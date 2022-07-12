В Баренцевом море начались учения Северного флота

Он пройдут в несколько этапов
В Баренцевом море начались тактические учения по борьбе с подводными лодками, сообщила пресс-служба Северного флота. Участие принимают малые противолодочные корабли "Юнга" и "Брест".
"Корабельная поисково-ударная группа приступила к проведению зачетного тактического учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что учения пройдут в несколько этапов, в них также примет участие ПВО и противолодочная авиация.
По завершению учения МПК "Юнга" и "Брест" вернутся в главную базу Кольской флотилии разнородных сил - город Полярный.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"