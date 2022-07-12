Экоактивисты вслед за этапом "Формулы-1" попытались сорвать "Тур де Франс"

Гонка была приостановлена за 35 километров до финиша

Группа демонстрантов во вторник прервала десятый этап веломногодневки "Тур де Франс" во вторник, пишет портал Sporza.be.

Отмечено, что гонка была приостановлена за 35 километров до финиша. Нарушителями оказались экоактивисты. Они сковали себя наручниками и намазали руки клеем, призывая обратить внимание на проблему изменения климата. Использовались также дымовые шашки. Полиции пришлось вмешаться.

Победителем этапа стал датчанин Магнус Корт Нильсен из EF Education-Nippo.

Ранее похожий инцидент произошел на первом круге Гран-при Великобритании "Формулы-1". Когда заезд остановили из-за серьезной аварии с участием нескольких гонщиков, протестующие вышли и сели на трассу. Ответственность за акцию взяла на себя группа экоактивистов Just Stop Oil. Полиция арестовала семь человек.

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