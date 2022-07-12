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Экоактивисты вслед за этапом "Формулы-1" попытались сорвать "Тур де Франс"

19:55
  • вторник
  • 12 июля 2022

Гонка была приостановлена за 35 километров до финиша

Группа демонстрантов во вторник прервала десятый этап веломногодневки "Тур де Франс" во вторник, пишет портал Sporza.be.

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Отмечено, что гонка была приостановлена за 35 километров до финиша. Нарушителями оказались экоактивисты. Они сковали себя наручниками и намазали руки клеем, призывая обратить внимание на проблему изменения климата. Использовались также дымовые шашки. Полиции пришлось вмешаться.

Победителем этапа стал датчанин Магнус Корт Нильсен из EF Education-Nippo.

Ранее похожий инцидент произошел на первом круге Гран-при Великобритании "Формулы-1". Когда заезд остановили из-за серьезной аварии с участием нескольких гонщиков, протестующие вышли и сели на трассу. Ответственность за акцию взяла на себя группа экоактивистов Just Stop Oil. Полиция арестовала семь человек.

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