ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Армении загорелась российская военная база

20:08
  • вторник
  • 12 июля 2022

Площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров

На территории 102-й российской военной базы в армянском Гюмри вспыхнул пожар. Об этом сообщили в МЧС республики.

На территории базы загорелся склад стройматериалов. Огонь перекинулся на крышу. Объявлен второй уровень сложности пожара.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. О пострадавших и погибших из-за пожара пока не сообщалось.

102-я российская военная база находится в Армении с 1995 года. Численность личного состава базы - около четырех тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ликвидация возгорания
Ликвидация возгорания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.