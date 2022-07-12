В Армении загорелась российская военная база

Площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров

На территории 102-й российской военной базы в армянском Гюмри вспыхнул пожар. Об этом сообщили в МЧС республики.

На территории базы загорелся склад стройматериалов. Огонь перекинулся на крышу. Объявлен второй уровень сложности пожара.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. О пострадавших и погибших из-за пожара пока не сообщалось.

102-я российская военная база находится в Армении с 1995 года. Численность личного состава базы - около четырех тысяч человек.

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