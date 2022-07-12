В Армении загорелась российская военная база

Площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров
На территории 102-й российской военной базы в армянском Гюмри вспыхнул пожар. Об этом сообщили в МЧС республики.
На территории базы загорелся склад стройматериалов. Огонь перекинулся на крышу. Объявлен второй уровень сложности пожара.
По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. О пострадавших и погибших из-за пожара пока не сообщалось.
102-я российская военная база находится в Армении с 1995 года. Численность личного состава базы - около четырех тысяч человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"