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Регистрация кандидатов в премьеры Британии завершена

20:38
  • вторник
  • 12 июля 2022

Среди них - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак

Регистрация кандидатов на пост премьера Великобритании завершена, передает РИА "Новости".

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В первом раунде голосования поборются восемь претендентов, которым удалось получить голоса не менее 20 членов фракции консерваторов.

Среди кандидатов - глава МИД Лиз Трасс, экс-глава Минфина Риши Сунак, действующий глава Минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

Самоустранились из гонки глава Минтранса Грант Шаппс, экс-глава Минздрава Саджид Джавид и экс-зампред Консервативной партии Рехман Чишти.

7 июля британский премьер Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

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