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НАТО ужесточит контроль за передачей Киеву оружия

20:29
  • вторник
  • 12 июля 2022

Вполне вероятно, что значительная часть вооружения оказывается на черном рынке

Как сообщила во вторник британская газета Financial Times, НАТО и ЕС намерены ужесточить контроль за передачей Украине вооружений.

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Источники издания объяснили, что оружие поступает в южную часть Польши, доставляется к границе и затем разделяется для ее пересечения по транспортным средствам: грузовики, фургоны, иногда частные автомобили.

"И после этого мы ничего не знаем об их местонахождении, понятия не имеем, куда они направляются, где они используются и даже остаются ли они в стране", - добавил собеседник газеты.

Ранее заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс подтвердила, что поставляемое Украине западное оружие потенциально может оказываться на черном рынке.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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