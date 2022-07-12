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Рогозин запретил российским космонавтам работать с европейским роботом

21:05
  • вторник
  • 12 июля 2022

Ранее Европейское космическое агентство отказалось возобновлять сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин приказал российским космонавтам на МКС прекратить работу европейским манипулятором ERA.

"Даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA", - написал Рогозин в Telegram-канале.

Европейский манипулятор ERA (European Robotic Arm) — дистанционно управляемый космический робот-манипулятор, созданный Европейским космическим агентством (англ. ESA) для сборочных работ и обслуживания российского сегмента Международной космической станции.

Ранее во вторник ESA объявило о прекращении ранее приостановленного сотрудничества с Роскосмосом по марсианской программе ExoMars.

В пресс-службе "Роскосмоса" отмечали, что госкорпорация пока не получала от ESA официального уведомления о прекращении сотрудничества по проекту, но сожалеет о подобном решении. "Очень жаль, что поиск признаков жизни на Марсе для Европы оказался менее важными, чем политические амбиции отдельных еврочиновников и стран", - сообщили в пресс-службе.

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