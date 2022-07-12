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Российский дипломат рассказал об "обезоруженном" Западе

21:25
  • вторник
  • 12 июля 2022

Россия продолжает попытки раскрыть глаза западных коллег относительно нацизма на Украине

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что посвященное борьбе с нацизмом на Украине неформальное заседание Совбеза ООН не оставило аргументов у западных стран.

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"Наши западные коллеги абсолютно были безоружны и ничего, кроме осуждения специальной военной операции и действий на Украине, в общем-то сказать не могли", - отметил дипломат в эфире канала "Россия 24".

По его словам, российская сторона приводила факты - в том числе и с помощью видеоматериалов и фотоматериалов.

"Эти материалы были очень убедительными, и сложно было как-то оппонировать нам", - уточнил заместитель постпреда.

Целью созыва неформального заседания СБ ООН было желание показать миру современное состояния нацизма на Украине, заключил он.

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