В роли "российских диверсантов" выступят боевики территориальной обороны

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга во вторник, что СБУ планирует отснять три постановочных репортажа в Одессе о якобы высокой эффективности работы по выявлению "российских диверсионных групп".

Как уточнили в ведомстве, в роли "диверсантов" выступят боевики территориальной обороны, а сфабрикованные фото и видеоматериалы будут широко распространены в украинских и западных СМИ.

Также Минобороны сообщает, что националисты планируют взорвать мосты через Северский Донец в ДНР и обвинить ВС России. Кроме того, боевики нанесли с беспилотников удар 120-мм минами рядом с Запорожской АЭС.

За прошедшие сутки в Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 15 тысяч человек.

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