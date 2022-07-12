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ВМФ устранил минную опасность в акватории Мариуполя

22:15
  • вторник
  • 12 июля 2022

В плановом порядке продолжается восстановление портовой инфраструктуры

В Минобороны России предупредили, что созданные Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют 70 иностранным судам покинуть порты Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный. Однако Россия организовала два морских гумкоридора:

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  • в Черном море (ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) – для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили;
  • в Азовском море (круглосуточно) – для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.

Киев при этом отказывается обеспечить безопасный выход заблокированных судов. Кроме этого, сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.

"В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, в плановом порядке продолжается восстановление портовой инфраструктуры", - сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее в МО сообщили, что СБУ планирует отснять три постановочных репортажа в Одессе. "В роли "диверсантов" выступят боевики территориальной обороны. Заранее предупреждаем, что эти сфабрикованные фото и видеоматериалы будут широко распространены в украинских и западных средствах массовой информации, а также интернет-ресурсах", - говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.

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