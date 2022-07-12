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Первая леди США сравнила латиноамериканцев с тако

22:40
  • вторник
  • 12 июля 2022

Вскоре ей пришлось извиняться

Первая леди США Джилл Байден выступила в Сан-Антонио на ежегодной конференции UnidosUS - крупнейшей в стране латиноамериканской организации по защите гражданских прав и интересов. Она заявила, что что латиноамериканское сообщество "выделяется так же, как магазинчики в Бронксе, так же прекрасно, как цветы в Майами и так же уникально, как тако на завтрак в Сан-Антонио".

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Как пишет во вторник агентство Associated Press, вскоре Джилл Байден пришлось просить прощения за неуместное сравнение латиноамериканцев с тако (известное блюдо мексиканской кухни).

"Первая леди просит прощения: она не хотела выразить ничего, кроме искреннего восхищения и любви к латиноамериканскому сообществу", - написал в соцсетях ее представитель Майкл Лароса.

Национальная ассоциация латиноамериканских журналистов же заявила, что "они не тако", а первой леди неплохо бы проявить большее понимание латиноамериканского сообщества.

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