"Народный" дипфейк: Киану Ривз спел частушки про импортозамещение

В Сети распространились видео, где актер играет на балалайке

Песня строить и жить помогает. Особенно в исполнении известных артистов. Зарубежные кумиры, недосягаемые звёзды, принимают близкий нам народный облик - и душа отзывается на каждое слово. В сети набирает лайки новый хит – Киану Ривз в новом для себя жанре.

Нервная атмосфера, когда в стане наших бывших западных друзей поминать всё русское, от Чайковского до частушек – занятие предосудительное и даже преступное, образ простого русского парня с балалайкой напоминает о том, что культура – она поверх любой политики и русофобии. Да и жанр – самый что ни на есть наш. Народный.

Как только технология дипфейк стала набирать силу, интернет взрывали откровения звёзд, которых от них никто не ожидал. Один из самых известных дипфейков – рассказ Тома Круза о встрече с Горбачёвым.

Конечно, не Круз никакой, а персонаж, похожий на него, дорисовавший себя на компьютере. И старые добрые фейки без приставки дип становились сенсациями. Особенно если в них был русский след. Пару лет назад американские таблоиды распустили слух, что главный пират Джек Воробей, он же Джонни Депп, решил бежать на русские просторы от голливудских скандалов и семейных неурядиц. Начать всё с чистого листа и сняться в российском сериале про любовь. Оказалось, фейк, но шуму было!

Киану Ривз с балалайкой тронул сердца миллионов. Потому что весело. Потому что про импортозамещение. И потому что никакой русофобии. Частушка – она ведь напрямую, от сердца к сердцу.

Ну и что, что фейк. Тот случай, когда искусство несёт разумное, доброе, вечное, хотя в действительности всё не так, как на самом деле.

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