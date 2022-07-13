ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Народный" дипфейк: Киану Ривз спел частушки про импортозамещение

08:22
  • среда
  • 13 июля 2022

В Сети распространились видео, где актер играет на балалайке

Песня строить и жить помогает.  Особенно в исполнении известных артистов. Зарубежные кумиры, недосягаемые звёзды, принимают близкий нам народный облик - и душа отзывается на каждое слово. В сети набирает лайки новый хит – Киану Ривз в новом для себя жанре.
Том Круз встретился с Горбачевым: интернет накрыла волна дипфейков

Нервная атмосфера, когда в стане наших бывших западных друзей поминать всё русское, от Чайковского до частушек – занятие предосудительное и даже преступное, образ простого русского парня с балалайкой напоминает о том, что культура – она поверх любой политики и русофобии. Да и жанр – самый что ни на есть наш. Народный.

Как только технология дипфейк стала набирать силу, интернет взрывали откровения звёзд, которых от них никто не ожидал. Один из самых известных дипфейков – рассказ Тома Круза о встрече с Горбачёвым.

Конечно, не Круз никакой, а персонаж, похожий на него, дорисовавший себя на компьютере. И старые добрые фейки без приставки дип становились сенсациями. Особенно если в них был русский след. Пару лет назад американские таблоиды распустили слух, что главный пират Джек Воробей, он же Джонни Депп, решил бежать на русские просторы от голливудских скандалов и семейных неурядиц. Начать всё с чистого листа и сняться в российском сериале про любовь. Оказалось, фейк, но шуму было!

Киану Ривз с балалайкой тронул сердца миллионов. Потому что весело. Потому что про импортозамещение. И потому что никакой русофобии. Частушка – она ведь напрямую, от сердца к сердцу.

Ну и что, что фейк. Тот случай, когда искусство несёт разумное, доброе, вечное, хотя в действительности всё не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Киану Ривз
Киану Ривз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.