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Крепкий рубль и отказ от доллара: что ждет мировую экономику

08:52
  • среда
  • 13 июля 2022

О ситуации в свалютами порассуждал Михаил Делягин

Можно ли говорить о завершении эпохи господства доллара? Надо ли нашей стране расширять практику экспортных расчётов в рублях? И на что лучше ориентироваться при формировании валютных резервов?
Курсы евро и доллара к рублю сравнялись на Мосбирже

Банк России продолжит стимулировать участников финансового рынка к отказу от валют недружественных стран. Как заявили в ЦБ, санкционные риски, связанные с хранением в России значительной валютной ликвидности, остаются высокими. От долларов нашим банкам лучше избавляться. Так ли это?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

"Доллар обеспечен инерцией. Когда-то он был обеспечен военным доминированием США. Сейчас эти времена уже прошли, Китай является мировым лидером. И сегодня мы видим безумную накачку долларов, которая не обеспечена ничем", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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