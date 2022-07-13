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Минобороны показало боевую работу "Урагана"

08:47
  • среда
  • 13 июля 2022

РСЗО используется в ходе спецоперации

Министерство обороны опубликовало кадры работы реактивной системы залпового огня "Ураган". Осколочно-фугасные боеприпасы уничтожают живую силу и бронетехнику противника на расстоянии до 40 километров, сообщает "ТВ Центр".

Точные координаты целей военные получают при помощи воздушной разведки беспилотниками. На огневые позиции расчёты Западного военного округа выдвигаются и днём, и ночью. После залпа боевые машины оперативно меняют позицию, чтобы не дать радикалам возможности нанести ответный удар.

Выполнение поставленных задач идёт с использованием тактики "карусели", когда одна батарея выезжает на точку, вторую перезаряжают, а третья уже меняет позицию после залпа.

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