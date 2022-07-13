Названы имена новых героев спецоперации

Солдаты проявляют мужество

Российские военнослужащие, которые участвуют в специальной операции по защите мирных жителей Донбасса, ежедневно проявляют мужество и профессионализм. Информацией о новых подвигах поделилось Минобороны.

Штурмовой отряд старшего лейтенанта Ислама Тугушева обнаружил группу националистов и вступил в бой, несмотря на численное превосходство противника. Благодаря грамотному руководству старшего лейтенанта Тугушева формированию боевиков был нанесен серьезный урон, они отступили, оставив секретные документы с ценной для наших военных информацией.

Батальонно-тактическая группа под командованием полковника Александра Лазарева более 15 часов сдерживала атаки неонацистов на стратегически важном направлении. Боевой опыт и профессионализм полковника позволили остановить наступление радикалов, при этом были уничтожены больше 30 боевиков и 5 единиц бронетехники и артиллерийских орудий.

Рядовой Буян Сат обнаружил группу националистов, готовивших диверсию на пути следования колонны российской военной техники. Подразделение рядового Сата вступило в бой, во время которого Буян получил ранение, но смог оказать помощь себе и своему товарищу, а затем лично уничтожил 12 националистов.

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