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За сутки в России потушили 70 лесных пожаров

08:51
  • среда
  • 13 июля 2022

Самая большая площадь охвачена огнем в Якутии

За прошедшие сутки в России ликвидировано 70 лесных пожаров. В пяти регионах действует режим ЧС, а в 59 субъектах введен особый противопожарный режим.

Самая большая площадь охвачена огнем в Якутии. Горит двенадцать с половиной тысяч гектаров леса. Наибольшее количество новых очагов возгорания зафиксировано в республике Коми.

Дополнительные силы парашютистов переброшены в Хабаровский край. Они прокладывают минерализованные полосы в труднодоступных местах. В регионе также работает специальная авиация - спасатели вызывают искусственные осадки. В борьбе с лесными пожарами задействованы около трех тысяч человек, а также более 500 единиц наземной и авиатехники.

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Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
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