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ЕС решил исключить транзит в Калининград из санкционного списка

08:24
  • среда
  • 13 июля 2022

Перемещение грузов между регионами России ограничивать нельзя, осознали в Брюсселе

Европейский союз предоставил России документ о транзите грузов в Калининградскую область, который полностью удовлетворил Москву. В нем указано, что ограничивать транспортировку грузов между российскими регионами нельзя, сообщили высокопоставленные источники "Известий".

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"В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите", — подчеркнул осведомленный источник издания.

Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге 18 июня. Ограничения затронули почти треть поставок. Теперь Брюссель планирует прописать калининградские исключения отдельным пунктом в седьмом пакете санкций против России, который ЕС собирается принять в июле. Источник пояснил, что так легче согласовать исключения на голосовании. Тем временем с Вильнюсом Брюссель финальный документ до сих пор согласовывает: Литва никак не соглашается на компромисс из-за давления США.

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