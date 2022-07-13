ЕС решил исключить транзит в Калининград из санкционного списка

Перемещение грузов между регионами России ограничивать нельзя, осознали в Брюсселе

Европейский союз предоставил России документ о транзите грузов в Калининградскую область, который полностью удовлетворил Москву. В нем указано, что ограничивать транспортировку грузов между российскими регионами нельзя, сообщили высокопоставленные источники "Известий".

"В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите", — подчеркнул осведомленный источник издания.

Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге 18 июня. Ограничения затронули почти треть поставок. Теперь Брюссель планирует прописать калининградские исключения отдельным пунктом в седьмом пакете санкций против России, который ЕС собирается принять в июле. Источник пояснил, что так легче согласовать исключения на голосовании. Тем временем с Вильнюсом Брюссель финальный документ до сих пор согласовывает: Литва никак не соглашается на компромисс из-за давления США.

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