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Роспотребнадзор отказался возвращать COVID-ограничения из-за роста заболеваемости

08:34
  • среда
  • 13 июля 2022

Однако пренебрегать мерами предосторожности не стоит

Необходимости в введении новых ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом в России нет. Об этом в среду заявили в Роспотребнадзоре по итогам совещания с регионами.

В ведомстве считают, что рост числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов штамма омикрон маловероятен.

"Заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами "альфа" или "дельта". Введение каких-либо противоэпидемических ограничений не требуется", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В то же время в ведомстве считают, что гражданам не стоит пренебрегать мерами предосторожности. Так, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками. Кроме того, рекомендуется пройти ревакцинацию от коронавируса.

Коронавирусные ограничения были сняты в России со 2 июля. В последние дни в стране отмечается рост заболеваемости.

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