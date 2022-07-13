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Киев проводил запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС

08:48
  • среда
  • 13 июля 2022

Теперь ВСУ пытаются скрыть эти факты, обстреливая Энергодар

Украинские власти проводили запрещенные ядерные эксперименты на Запорожской АЭС, пока регион был под контролем Киева. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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"Режимом Порошенко-Зеленского на АЭС были санкционированы запрещенные эксперименты. Начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы ее реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов", - заявил Рогов.

Специалисты из Международного агентства по атомной энергии уже приглашены на АЭС, чтобы зафиксировать все факты. Однако, как только стало известно о намерении делегации посетить Запорожскую атомную станцию, Зеленский отдал приказ начать обстрел Энергодара. Таким образом киевский режим хочет сорвать визит, запугивая иностранных специалистов, приводит слова Рогова РИА Новости.

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