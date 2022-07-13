ВСУ нанесли массированный удар по части ПВО в Луганске

Были запущены девять ракет

Массированный удар по военной части сил противовоздушной обороны Луганска нанесли ночью ВСУ. Киевский режим выпустил по городу девять ракет. Большинство из них удалось сбить, но несколько гражданских объектов пострадали от падения обломков.

"На данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан. Информации о пострадавших в результате удара пока нет", — написал в Telegram офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

По его данным, обстрел вели из РСЗО HIMARS производства США. По словам офицера, в настоящее время небо над городом находится под контролем резервных сил. Ранее в среду появились сообщения о серии мощных взрывов в Луганске. Первая из них была отмечена в районе села Александровка и поселка Металлист, к северу от города возник крупный пожар.

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