В ДНР рассказали об обстреле Донецка

ВСУ также продолжают обстреливать Луганск

Ночью киевские силовики открыли огонь по Луганску. Обстрел вели в том числе из американских реактивных систем "Хаймарс" и комплексов "Точка-У". Большую часть ракет перехватили ПВО. Другие снаряды упали в приграничных районах. На севере от Луганска вспыхнул пожар. Также ВСУ атаковали Херсонскую область и территории ДНР. Обесточены несколько посёлков.

Под покровом ночи украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО на окраине Луганска. Именно эта база обеспечивает безопасность города. Били из американских реактивных систем залпового огня "Хаймарс". Об этом говорят и осколки снарядов, и расстояние, с которого стреляли. Дальность западных РСЗО достигает 300 километров.

Ещё 9 ракет ВСУ выпустили по самому Луганску. Повреждены несколько жилых домов. От осколков пострадали мирные жители. Досталось и Донецку. В представительстве народной республики заявили, что рано утром украинские боевики выпустили по городу 11 снарядов 122-го калибра. Жертвами обстрела стали 3 мирных жителя. Ещё 11 человек получили ранения.

Ни одна подлая атака ВСУ не остаётся без ответа. Из РСЗО "Ураган" союзными силами наносится ответный удар по позициям боевиков. Замаскированные укрепления врага были обнаружены с воздуха беспилотниками. По полученным координатам незамедлительно отработали 220-миллиметровыми реактивными снарядами.

После отработки по целям РСЗО сразу меняют позицию. Где они окажутся в следующий раз, противник узнать не может. Огневые точки машины меняют до 10 раз в сутки. Поэтому орудия остаются практические неуловимыми, а удары наносятся внезапно и молниеносно. И такая призрачность, признаются члены экипажа, деморализует врага и заставляет совершать ошибки.

В освобождённые от радикалов города спешат доставить гуманитарную помощь. Накануне колонна прибыла в Лисичанск, который только недавно был зачищен от украинских националистов. Город ещё не успел оправиться от постоянного террора со стороны ВСУ. В первую очередь всем необходимым обеспечиваются дети и многодетные семьи.

"Для поддержки детей в столь сложной ситуации, в которой оказался город, была передана гуманитарная помощь в одну из школ города Лисичанска, которая готовится к приёму с первого сентября учащихся", - отметил руководитель аппарата уполномоченного по правам ребёнка Олег Шкода.

К отправке в республики готовятся новые партии гуманитарной помощи. В пунктах сбора подготовлено уже почти 50 тысяч тонн продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов. В общей сложности с начала специальной военной операции проведено уже около 1300 гуманитарных акций.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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