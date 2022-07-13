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Минобороны организовало телемост между военными и их родными

11:43
  • среда
  • 13 июля 2022

Солдаты и офицеры смогли пообщаться с земляками

Огромное значение для наших военных имеет поддержка родных и близких. Для солдат и офицеров, которые сейчас восстанавливают силы после боев за освобождение ЛНР, организовали телемост с Екатеринбургом.

Впервые за долгое время у военнослужащих появилась возможность увидеться и пообщаться с земляками. Жители города подготовили концерт - в нем также приняли участие артисты и коллективы со всей страны. И, конечно, звучали слова благодарности, пожелания удачи тем, кто, рискуя своей жизнью, выполняет свой долг по защите мирных жителей Донбасса.

И еще одно важное событие для бойцов Центрального военного округа - вручение боевых наград. Ордена Мужества, медалей Жукова и "За боевые отличия" удостоились участники завершающего этапа освобождения Луганской народной республики. Благодаря им в кратчайшие сроки и с минимальными потерями были выбиты националисты из Лисичанска, Белогоровки и Волчеяровки.

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