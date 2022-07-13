Байдену предсказали "большой конфуз" в Саудовской Аравии

Президент США едет договариваться по нефти

США пора признать свою роль в госперевороте на Украине в 2014-м году. Так зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал нечаянное признание Джона Болтона, сделанное в эфире одного из телеканалов. Экс-помощник американского президента по нацбезопасности проговорился о грязных методах Вашингтона по организации цветных революций по всему миру. Впрочем, не меньшие вопросы вызывает и политика нынешнего хозяина Овального кабинета. Ввергнув западный мир в энергетический кризис, Байден отчаянно пытается заручиться поддержкой вчерашних союзников на Ближнем Востоке.

На этот раз служба протокола, видимо, решила не мучить президента. Вместо того, чтобы подогнать большой трап к огромному Боингу Air Force 1, открыли маленькую лесенку внизу фюзеляжа. С таким испытанием Байден успешно справился. Куда более серьезная работа главе Белого дома предстоит в ходе ближневосточно-азиатского турне. И если в Израиле проблем, скорее всего, не возникнет, то переговоры в Саудовской Аравии явно будут непростыми, если не сказать провальными, как уже прогнозируют эксперты. В Эр-Рияде Байден намерен попытаться убедить саудитов увеличить добычу нефти, чтобы снизить цены, а заодно дополнительно надавить на Россию.

"Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об увеличении добычи. Все проблемы в США сейчас идут от первого дня Байдена у власти, когда тот подорвал энергетическую независимость Америки. Это была ошибка номер один, и с этого момента все продолжается", - отметил ведущий телеканала FOX Business Стьюарт Варни.

О том, что идея уговорить саудитов, скорее всего, обречена на провал, старшего коллегу на саммите G7 в июне пытался убедить президент Франции Макрон. Но Байден, как известно, умеет "закусывать удила". А пока он летит, в самих Штатах продолжают звучать нелицеприятные вещи. В его адрес и в адрес предшественника. Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон признал участие в попытках устроить госперевороты в ряде стран, которые предпринимались администрацией Трампа. Речь, правда, изначально шла о событиях у Капитолия в январе 2021 года, но вот вырвалось и говорить пришлось до конца.

Словно спохватившись, о подробностях Болтон хотел было умолчать, но все же в качестве примера привел Венесуэлу, где усилия Вашингтона организовать оппозицию на свержение законной власти закончились провалом. А вот на Украине план Запада удался. Президент в США, правда, тогда был другой, как и советник по нацбезопаности, но сути это не меняет.

"Всем известно, что США пытались свергнуть с поста президента Венесуэлы. Теперь ждём признания США ключевой роли в незаконном "майданном" перевороте на Украине в 2014 году, что также ни для кого не является секретом", - заявил первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

Организовав госпереворот, а затем поддержав войну Киева против собственных сограждан в Донбассе, теперь США поставляют Украине тяжелое вооружение, которое, в первую очередь, бьет по мирным населенным пунктам. Страшный по своим последствиям удар по Новой Каховке ВСУ нанесли именно из американской реактивной системы залпового огня "Хаймарс". Пока поставлены установки с ближним радиусом действия, но они могут стрелять и на дальность до 300 километров. А это уже потенциально нанесение удара по территории России вдали от границы. Так кто хочет большой войны - задаются вопросом аналитики даже в США.

"К чему наш президент нас подводит? К полномасштабной войне в Европе. Дамы и господа, если мы столкнемся с русскими, мы проиграем. Проиграем в пух и прах", - говорит бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер.

Но Запад продолжает гнуть свою линию и накачивает Украину оружием, которое, впрочем, ежедневно и методично уничтожает российская армия. Вот только конфликт в условиях западных поставок только затягивается, унося человеческие жизни и серьезно просаживая мировую экономику.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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