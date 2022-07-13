По всей Европе отменяют тысячи рейсов из-за кризиса в авиаотрасли

Виной всему забастовки и нехватка персонала

Европа на грани транспортного коллапса. Острый кризис - в авиационной отрасли. Во Франции, Испании, Норвегии и Великобритании отменены тысячи рейсов. В аэропортах - длинные очереди. Пассажиры сдают билеты, однако багаж обратно получить не могут. Ждать приходится неделями. В общем зале аэропорта или на улице. Сказывается нехватка персонала и массовые забастовки.

Тысячи потерянных чемоданов и толпы людей. Так теперь выглядит лондонский аэропорт Хитроу. Из-за перебоев в работе рейсы продолжают отменять. Нил Маккой отдыхал с семьей в Барселоне. Долгожданный заграничный отпуск после ковидных ограничений. Когда теперь вернется домой, не известно - рейс отменили внезапно.

Не хватает персонала, который резко сокращали в период пандемии коронавируса. Набрать людей снова быстро не получается. Все сотрудники, начиная от пилотов и заканчивая грузчиками, требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. А обучение новых сотрудников занимает несколько месяцев. Поэтому руководство лондонского Хитроу призывает авиакомпании перестать продавать билеты на летние рейсы.

Экстренно снижают плановые летние полеты по всей Европе. Завален не рассортированными чемоданами французский Шарль-де Голль. Многие туристы подстраховываются и стараются по возможности не рисковать - в ручную кладь берут с собой запасную одежду. В Испании задержаны около 76 рейсов. 13 - отменены.

Европейцам, которые купили билеты на самолет этим летом в надежде отдохнуть за границей, теперь остается лишь гадать - случится ли долгожданный отпуск.

Екатерина Гоголева, Евгения Титаренко, "ТВ Центр".

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