В Якутии ввели режим ЧС из-за паводков

В пострадавшие от паводка населенные пункты доставляется гуманитарная помощь

В Якутии усиливают группировку спасателей для борьбы с паводками. Из-за прорыва дамбы практически полностью затоплен город Верхоянск, а также соседние сёла. Почти три сотни приусадебных участков и десятки жилых домов ушли под воду. Передвигаться можно только на лодках. Из пострадавших районов эвакуируют население. При помощи вертолёта сотрудники МЧС доставляют в зону паводка продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

Бурные потоки размывают улицы Верхоянска. Практически все придворовые территории затоплены. Уровень воды в городе превышает критические показатели на 13 сантиметров. В районе введен режим ЧС. Частично приостановлена подача электроэнергии. Трассу "Колыма" полностью размыло. Чтобы перебраться с одного берега на другой, местным жителям приходится цепляться за ковш экскаватора.

В воде также села Бетенкес, Боронук. Всего подтоплено почти три сотни дворов и больше 50 домов. Накануне на местной реке Адыче не выдержала дамба: из-за затяжных детей уровень воды превысил критические отметки, бурные потоки хлынули прямо в населённые пункты. Спасатели продолжают работать в экстренном режиме вторые сутки. Эвакуированы больше ста человек. Их перевозят в безопасные места на резиновых лодках.

"В населенные пункты, пострадавшие от паводка, доставляется гуманитарная помощь, а также продолжается оказание адресной помощи населению, спасателями проводится эвакуация населения на резиновых лодках в безопасные места", - сообщила сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Зинаида Дьяконова.

И в ближайшее время дожди на севере республики не прекратятся. И сейчас они так необходимы в другой части региона. Якутия одновременно тонет и горит. Юг республики охвачен огнем - 55 тысяч гектаров леса. Бушуют 76 лесных пожаров. За сутки в республике выявлено девять новых очагов. Начало пожаров в соседнем Хабаровском крае также грозит задымлениями районам Якутии. Сейчас на место возгораний выдвинулись отряды пожарных десантников Авиалесоохраны.

Работа в сложнейших условиях. Многие очаги находятся в районах, куда трудно добраться. В большинстве случаев тушить огонь приходится вручную.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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