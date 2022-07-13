В Петербурге провели уникальную операцию ребенку из Донецка

Она войдет в учебники всех медицинских вузов России

Уникальную операцию по удалению желчного камня у младенца провели хирурги из Санкт-Петербурга. Вместо длительной полостной процедуры, которая и для взрослого стала бы серьёзным испытанием, врачи предложили ребёнку очень быструю и максимально безопасную альтернативу. И даже не пришлось использовать скальпель.

Восьмимесячный Сема впервые в жизни так безмятежно улыбается. Раньше почти все время плакал. От боли. Семён вместе с мамой приехали из Донецка. У ребёнка редчайшая для его возраста желчекаменная болезнь.

Образования из желчного пузыря обычно удаляются классическим способом - это большая полостная операция, длительный наркоз. Что называется, хирургия для взрослых. Семён такое вмешательство точно бы не перенёс. Хирурги Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета предложили удалить камень мини-инвазивно - то есть без скальпеля. Такие операции в России в особо сложных случаях проводили взрослым. Детям - никогда. Да и в мире почти нет прецедентов.

"При изучении опыта в иностранной литературе мы нашли один только случай применения данного метода у 12-месячного пациента. А здесь ребенок семимесячный, недоношенный, весит всего лишь пять килограммов. По большому счёту, сродни с новорожденным", - рассказал исполняющий обязанности завкафедрой общей хирургии с курсом эндоскопии СПб ГПМУ, автор метода Рубен Аванесян.

Через крохотный прокол в коже ребенку ввели в печеночную протоку тончайший инструмент - манипулятор. И с его помощью просто вытолкали камень из организма. Врачи работали только по приборам: показаниям УЗИ и рентген-аппаратов.

Вся операция заняла 15 минут, против нескольких часов классического удаления камня обычным способом. Это очень важно, говорят медики, ведь пациент находится под общим наркозом, а это сильно влияет на центральную нервную систему. Семен никаких побочных эффектов, судя по всему, не ощутил.

Мария Кийко до сих пор не может поверить, что ее сын спасен. В Донецке помочь им не смогли. Хотя там работают специалисты высокого уровня, говорят петербургские коллеги. Педиатрический университет с 2014 года сотрудничает с медиками Донбасса.

"Очень хорошо относятся. С благодарностью. И мы к ним очень хорошо относимся. На протяжении восьми лет у нас госпитализировались дети из Донбасса, сейчас их стало больше - сейчас лежит порядка 10 детей с абсолютно разными заболеваниями", - отметил главный врач клиники СПб ГПМУ Виталий Резник.

Медицинские консилиумы двух городов проходят с помощью телеконференций. На них и принимается решение о транспортировке пациента в Петербург. Операцию Семёну провели бесплатно - как и всем детям, которые лечатся здесь.

Семёна с мамой скоро выпишут из больницы - от операции, спасшей ему жизнь, даже шрама на животике не останется, только если еле заметная точка от прокола. Эта операция точно войдет в учебники всех медицинских вузов страны. Врачи, которые проводили ее, уже начали работать над стандартизацией своего метода в отношении детей.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"