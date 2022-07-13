ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актер Анатолий Белый уволился из МХТ и покинул Россию

09:28
  • среда
  • 13 июля 2022

В спектаклях его заменит Константин Хабенский

Актер Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова и уехал из России. Об этом сообщает журнал "Театр" со ссылкой на свои источники.

"Источники нашего журнала, близкие к МХТ, сообщают, что Белый уволился из театра по собственному желанию и уехал из страны", - говорится в соцсетях издания.

Уже известно, что в сентябре в спектакле Дмитрия Крымова "Серёжа" вместо Белого будет играть Константин Хабенский. В других спектаклях МХТ актер также не занят.

Официального подтверждения информации об увольнении Анатолия Белого из МХТ нет. В списке труппы на сайте театра его имя пока указано.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Актер Анатолий Белый
Актер Анатолий Белый
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.