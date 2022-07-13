Актер Анатолий Белый уволился из МХТ и покинул Россию

В спектаклях его заменит Константин Хабенский

Актер Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова и уехал из России. Об этом сообщает журнал "Театр" со ссылкой на свои источники.

"Источники нашего журнала, близкие к МХТ, сообщают, что Белый уволился из театра по собственному желанию и уехал из страны", - говорится в соцсетях издания.

Уже известно, что в сентябре в спектакле Дмитрия Крымова "Серёжа" вместо Белого будет играть Константин Хабенский. В других спектаклях МХТ актер также не занят.

Официального подтверждения информации об увольнении Анатолия Белого из МХТ нет. В списке труппы на сайте театра его имя пока указано.

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