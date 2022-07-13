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В Вашингтоне признались в организации госпереворотов в других странах

09:54
  • среда
  • 13 июля 2022

Это требует больших усилий

Вашингтонская администрация помогала организовывать государственные перевороты в зарубежных странах. Об этом проговорился в интервью CNN бывший посол США в ООН и экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

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Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа беседовал с ведущим Джейком Траппером о нападении на Капитолий в январе 2021 года и посвященных этому событию слушаниях конгресса. Болтон не согласился с мнением журналиста, который заявил, что для планирования госпереворота не нужно большого ума.

По словам Болтона, что организация смены власти требует огромной работы. Политик считает, что Дональд Трамп недостаточно компетентен, чтобы осуществить "тщательно спланированный государственный переворот".

"Как человек, который помогал планировать государственные перевороты – не здесь, но вы знаете – это требует много работы. И это не то, что Трамп сделал. Он просто "спотыкался" вокруг одной идеи", – уточнил Болтон.

Деталей кропотливой работы по организации государственных переворотов экс-советник приводить не стал. Хотя позже все же упомянул Венесуэлу, как пример неудачного путча: по словам Болтона, там оппозиция затратила много сил, но потерпела неудачу.

Откровения бывшего сотрудника Белого дома вызвали реакцию в МИД России. Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, заявления Болтона требуют тщательного разбора.

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