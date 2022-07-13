Украина подожгла поля с пшеницей на границе с Херсонской областью

Киеву все равно на простых людей

Украина начала поджигать пшеничные поля рядом с Херсонской областью.

Вертолеты ВСУ летают над линией разграничения и поджигают пшеницу, заявил РИА Новости заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

"Это нациствующий режим и им все равно", - заметил он.

Глава ВГА сообщил, что действующий киевский режим живет за свет денег Запада, а на простые люди им не интересны.

Ранее стало известно, что переговоры по вопросу украинского зерна пройдут в Стамбуле 13 июля. Встретятся Военные делегации Турции, России и Украины, а также представители ООН.

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