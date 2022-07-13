Запад раскрыл секретное оружие Путина

Ставка на санкции не оправдалась

США и ЕС считали свою власть наиболее сильной в экономике и политике. Однако именно в этих сферах Москва добилась наибольшего успеха. Секретным оружием президента России Владимира Путина стало моральное и политическое замешательство современного Запада, пишет в своей статье для газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.

"Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается", — считает автор.

Мид подчеркивает, что Россия в экономической войне с Западом смогла не только выстоять, но и порядком потрепать своих оппонентов. К примеру, Германия, запуганная последствиями финансового противостояния, начала уклоняться от своих обещаний увеличить расходы на оборону.

Не оправдалась и ставка Запада на то, что его ценности объединят мировое сообщество в борьбе против России. Китай, Индия и Бразилия – а вслед за ними и множество других стран - выбирают дружбу и торговлю с Москвой вместо солидарности с "Большой семеркой". Автор отмечает, что ценностная политика Запада также не способствует его успехам. Многие убеждения, дорогие сердцам западных лидеров, такие как пропаганда ЛГБТ, оскорбляют миллиарды людей по всему миру. Кроме того, экономическую привлекательность западной системы для развивающихся стран снижает и тенденция к протекционизму в Европе и США.

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