Массовая эвакуация объявлена из-за пожаров во французской Жиронде

Из опасной зоны вывезено 6 тысяч человек

Власти Франции эвакуировали 6 тысяч отдыхающих из зоны пожаров в департаменте Жиронда. Огонь за ночь охватил более 1 тысячи гектаров леса.

"В коммуне Ландира площадь уничтоженной растительности превысила 1000 гектаров", - сообщил телеканалу BFMTV представитель департамента пожарно-спасательной службы Жиронды, капитан Матье Жомейн.

Пожары вспыхнули в Жиронде во второй половине дня вторника. Отдыхающих ночью вывозили из района Аркашонского залива, где огонь уничтожил еще 180 гектаров сосен. Распространению пожара способствует жара, установившаяся во Франции с начала недели. С огнем борются более 800 пожарных, однако взять ситуацию под контроль пока не удается.

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