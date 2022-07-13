Приговоренных к смертной казни в ДНР будут расстреливать

Это произойдет, если им не удастся оспорить решение суда

Смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций наемников будет предполагать расстрел.

Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. "Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. Она предусмотрена через расстрел", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Накануне в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь. Сделано это было "ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов ДНР в существующей на сегодняшний день военно-политической обстановке".

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков в беседе с NEWS.ru заметил, что смертную казнь наемников не смогут привести в исполнение, если ДНР войдет в состав России. Российские законы запрещают смертную казнь.

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