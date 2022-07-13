ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жители Москвы увидят суперлуние 13 июля

11:08
  • среда
  • 13 июля 2022

Оно начнется в 21:00

Московский планетарий напомнил жителям столичного региона о суперлунии в среду, 13 июля.

Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние. Редкое природное явление можно наблюдать с 21 часа и всю ночь, сообщается в официальном Telegram-канале Московского планетария.

Левее Луны можно будет увидеть две планеты - Сатурн и Юпитер. Над Луной будут сиять три звезды Летнего треугольника, а правее Арктур из созвездия Волопас.

В это время облаков в Москве практически не будет, поэтому картинка будет максимально красивой, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Суперлуние
Суперлуние
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.