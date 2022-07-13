Жители Москвы увидят суперлуние 13 июля

Оно начнется в 21:00

Московский планетарий напомнил жителям столичного региона о суперлунии в среду, 13 июля.

Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние. Редкое природное явление можно наблюдать с 21 часа и всю ночь, сообщается в официальном Telegram-канале Московского планетария.

Левее Луны можно будет увидеть две планеты - Сатурн и Юпитер. Над Луной будут сиять три звезды Летнего треугольника, а правее Арктур из созвездия Волопас.

В это время облаков в Москве практически не будет, поэтому картинка будет максимально красивой, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

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